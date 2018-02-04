قوميو كورسيكا يتظاهرون لحمل باريس على التفاوض!

خرج الآلاف من القوميين في كورسيكا في مظاهرة لحمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على "فتح حوار" معهم حول الحكم الذاتي، قبيل أيام من زيارته للجزيرة.

وذكرت السلطات المحلية أن عدد المتظاهرين في شوارع أجاكسيو، عاصمة الجزيرة، بلغ 6 آلاف، في حين قال المنظمون إن العدد كان 25 ألفا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس المجلس التنفيذي المطالب بالحكم الذاتي جيل سيميوني، قوله: "إنها تعبئة غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة، هذا هائل"، مضيفا أنها "رسالة قوية جدا يوجهها الكورسيكيون، ويبقى على رئيس الجمهورية(ماكرون) أن يتحدث الآن وآمل بأن يظهر أنه سمع ما قلناه".

ولفت سيميوني إلى أن التحرك يهدف إلى إقناع ماكرون "بفتح حوار"، مؤكدا أن المظاهرة تشكل ردا على "عدم تسلم ردود تتعلق بغالبية الملفات" التي قدمها الأسبوع الماضي في باريس مع حليفه الانفصالي ورئيس البرلمان الكورسيكي جان غي تالاموني، لرئيس الوزراء إدوارد فيليب، التي كان أبرزها إضفاء الصفة الرسمية على اللغة الكورسيكية والعفو عن السجناء.

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بدوره قال تالاموني لـ"فرانس برس": "أعتقد أننا كسبنا رهاننا.. وأظن أنه ستكون هناك تعبئة دائمة".

واكتفى قصر "الإليزيه" بالمراقبة الصامتة، ولم يصدر أي تعليق رسمي حول المظاهرة.

ومن المقرر أن تتم زيارة ماكرون للجزيرة بعد 3 أيام.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان