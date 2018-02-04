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كيم وزوجته يجولان الليل في بيونغ يانغ

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كيم وزوجته يجولان الليل في بيونغ يانغ
Reuters KCNA KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
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قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مساء السبت، بجولة ليلية برفقة زوجته لي سول تشجو، على متن حافلة كهربائية جديدة بالعاصمة بيونغ يانغ.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري قرر شخصيا القيام بجولة على متن الحافلة بعد زيارته لـ"مصنع بيونغ-يانغ للحافلات الكهربائية" برفقة زوجته وعدد من المسؤولين الكبار.

Reuters KCNA KCNA
Reuters KCNA KCNA
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ولفتت الوكالة إلى أن كيم عبر عن رضاه عن آلية عمل الحافلة، معتبرا أن الرحلة على متنها اتسمت بالراحة والهدوء.

وبحسب الوكالة، قال كيم إن هذا النوع من الحافلات الصديقة للبيئة يجب أن يمثل "بطاقة تعريف" للعاصمة الكورية الشمالية.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان

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