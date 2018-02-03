مسيرة لألمان ولاجئين عرب مناهضة للكراهية

أفادت وكالة "رويترز" أن مسيرة مناهضة للفاشية جابت مدينة كوتبوس الألمانية شارك فيها ألمان ولاجئون عرب، رفعوا خلالها لافتات مؤيدة للمهاجرين وتدين محاولات تأجيج التوتر في المدينة.

وحقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المناهض للهجرة في انتخابات جرت العام الماضي في مدينة كوتبوس التي يقطنها 100 ألف نسمة نتائج جيدة إذ احتل المركز الأول متغلبا على المحافظين بقيادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مستثمرا غضب الناخبين من قرارها في 2015 استقبال أكثر من مليون لاجئ.

وعلى الجانب الآخر، نظم سكان وأعضاء في جماعات يمينية متطرفة يحملون لافتات مناهضة للإسلام مسيرة مضادة في المدينة بعد بضع ساعات احتجاجا على ما وصفوه بارتفاع معدلات الجريمة بسبب المهاجرين، وهتف منظموها الذين قُدر عددهم بحوالي 3 آلاف بشعارات تطالب ميركل بالتنحي وتتهم الصحافة بالكذب وجابوا شوارع المدينة تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب.

وشهدت المدينة تواجدا أمنيا مكثفا للحفاظ على سلمية المسيرتين وتفاديا لوقوع اشتباكات محتملة.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة