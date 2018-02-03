ظريف: العقيدة النووية الأمريكية تقرب البشرية من الفناء

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بخرق معاهدة حظر الانتشار النووي بعد إعلانها عن مراجعة عقيدتها النووية.

وأكد الوزير الإيراني أن السياسة الأمريكية النووية تهدد بفناء البشرية.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر"، "مراجعة القدرات النووية الأمريكية تظهر اعتمادا أكبر على السلاح النووي بالمخالفة لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتقرب البشرية إلى الفناء". وتابع، "لا شك أن إصرار ترامب (الرئيس الأمريكي) على القضاء على خطة العمل الشاملة المشتركة ينبع عن ذات التهور الخطير".

The US Nuclear Posture Review reflects greater reliance on nukes in violation of the #NPT, bringing humankind closer to annihilation. No wonder the Doomsday Clock is at its most dangerous since 1953. Trump’s obduracy in killing the #JCPOA stems from the same dangerous imprudence. — Javad Zarif (@JZarif) 3 февраля 2018 г.

وكان البنتاغون أصدر الجمعة، الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة، التي أولي فيها اهتماما كبيرا لتطوير القوات النووية الروسية. ومن بين التهديدات المحتملة الأخرى ذكر البنتاغون كوريا الشمالية، وإيران، والصين.

وأعلن البنتاغون أن الجهود الأمريكية ستهدف إلى تطوير رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة.

وتنص العقيدة على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في إنفاق المال على تحديث القوات النووية وتطوير عناصر الثالوث النووي.

المصدر: سبوتنيك