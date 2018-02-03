زعيم المعارضة التركية يدعو لإعادة العلاقات مع دمشق

دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الحكومة التركية إلى إعادة العلاقات الحكومة السورية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإيقاف سفك الدماء فيها.

وفي كلمة خلال المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري المنعقد اليوم في أنقرة، قال كمال كيليتشدار أوغلو، مخاطبا الحكومة: "تواصلوا بشكل فوري مع الحكومة السورية، فهي تقف مع وحدة الأراضي السورية كما نحن مع وحدتها أيضا، إذا كان المراد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ووقف سفك الدماء، فإنه ينبغي إقامة علاقات مع الدولة والحكومة السورية".

وأضاف كيليتشدار أوغلو أنه ينبغي أيضا إقامة علاقات مع الحكومة المركزية في العراق، لحل "مشكلة الإرهاب"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.، والذي يتخذ من جبال شمال العراق قاعدة لخوض الكفاح المسلح ضد الدولة التركية.

إقرأ المزيد

ووعد كيليتشدار أوغلو بحل مشكلة الإرهاب خلال 4 سنوات في حال وصل إلى الحكم، متعهدا باعتزال العمل السياسي إن عجز عن ذلك.

وقبل أيام، صرح كيليتشدار أوغلو أن حزبه يدرس إمكانية القيام بزيارة إلى سوريا، مؤكدا وجود رغبة في إقامة قناة للاتصالات مع القيادة السورية.

المصدر: الأناضول

متري سعيد