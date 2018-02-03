أفغانستان.. قتلى وجرحى في صفوف طالبان بمداهمات أمنية

أعلنت السلطات الأفغانية، السبت، تصفية 25 مسلحا من طالبان على يد قوات الأمن والجيش في عمليات تمشيط لمواقع تابعة للحركة في مقاطعة فرياب شمال أفغانستان و9 آخرين في مناطق شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة، سيد ساروار حسيني، اليوم السبت إن " 25 مسلحا قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية عندما داهمت قوات الحكومة مواقع تابعة لحركة طالبان في مقاطعة فرياب شمال أفغانستان".

وأضاف حسيني، إن: "4 قادة من حركة طالبان، بينهم القائد الشهير مولاوي يوسف كانوا بين المسلحين الذين لقوا حتفهم في الغارات التي تم شنها في منطقة خواجا سابوش".

ولفت المتحدث إلى أن "عملية الملاحقة التي يتم شنها ضد حركة طالبان ستستمر لضمان السلام الدائم هناك".

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من جانبه، قال عريف نوري المتحدث باسم حكومة مقاطعة غزني شرقي أفغانستان اليوم، إن "9 مسلحين على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون بينهم 9 من أفراد قوات الأمن في المقاطعة خلال عمليات القوات الحكومية ضد طالبان".

وأضاف نوري: "العمليات تسببت في وقوع خسائر كبيرة للمسلحين في منطقتي أندار ودياك، والعثور على مستودعين فيهما أسلحة وذخائر مختلفة ".

المصدر: شينخوا

أحمد باديان