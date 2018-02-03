تيلرسون يحذر المكسيك من تدخل روسي في انتخاباتها الرئاسية

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون المكسيك إلى اليقظة والحذر من تدخل روسيا في انتخاباتها الرئاسية المقررة في شهر يوليو المقبل.

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المكسيكي لويس فيديغاراي، ردا على سؤال حول مخاوف أمريكية من أن تشهد المكسيك تدخلا روسيا بالانتخابات الرئاسية، "كل ما أستطيع قوله لكم هو أننا نعلم أن روسيا تركت بصماتها في عدد من البلدان حول العالم .. نسمع ذلك من نظرائنا الأوروبيين أيضا. نصيحتي للمكسيك هي كونوا يقظين وانتبهوا لما يحدث".

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وكانت تقارير إعلامية أمريكية أشارت مؤخرا إلى مخاوف أثارها بعض المسؤولون من أن تشهد المكسيك تدخلا روسيا أثناء الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو المقبل.

وروسيا نفت مرارا اتهامات الاستخبارات الأمريكية لها بمحاولات التأثير في سير الانتخابات في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله