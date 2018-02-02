السلطات التركية: تفجير أنقرة ناجم عن قنبلة وضعت في حقيبة

قال مكتب حاكم أنقرة في بيان، إن الشرطة اعتقلت 8 أشخاص بينهم رجل يعتقد أنه هو من وضع القنبلة التي انفجرت وسط العاصمة أنقرة الخميس.

وأضاف البيان أن "المشتبه به القتيل دخل تركيا بشكل غير قانوني وتلقى تدريبا من فرع تابع لوحدات حماية الشعب الكردية السورية"، وأن مشتبها به تاسعا قتل أثناء القبض على المجموعة.

كما أوضح البيان أنه بعد فحص لقطات لكاميرات أمنية، قالت الشرطة إن رجلا وضع حقيبة يعتقد أنها كانت تحتوي على متفجرات عند مدخل المبنى.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد أسفر التفجير عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة جراء الحطام المتطاير من المبنى الذي انفجرت فيه القنبلة وكان شبه خال وقت وقوع التفجير.

المصدر: "رويترز"

علي الراجح