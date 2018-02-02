الرئيس الأفغاني يدعو باكستان لمحاربة حركة طالبان

طالب الرئيس الأفغاني أشرف غني السلطات الباكستانية بمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل حركة طالبان الواقعة داخل أراضيها.

وقال غني في تصريح صحفي إن مراكز طالبان تقع داخل الأراضي الباكستانية وإن بلاده زودت "السلطات -الباكستانية بقوائم الأفراد والمجموعات".

وأضاف: "نتوقع منهم أن يتحركوا ضد طالبان ليس على الورق فحسب بل على أرض الواقع".

وندد الرئيس الأفغاني بالهجمات الإرهابية التي استهدفت العاصمة كابل في وقت سابق، مشيرا إلى أن "قادة الأجهزة الأمنية سيقدمون الأحد المقبل خطة شاملة لحماية العاصمة".

وقد لقي 103 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 235 آخرون في الـ27 من يناير/كانون الثاني الماضي جراء تفجير إرهابي بسيارة إسعاف في الحي الدبلوماسي من العاصمة الأفغانية، كما استهدف مسلحون يوم الـ20 من يناير/كانون الثاني فندق "إنتركونتيننتال" في كابل، ما أدى إلى مقتل 43 شخصا.

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وفي سياق متصل أفاد الجيش الأفغاني بتصفية قياديين ميدانيين من حركة طالبان إضافة إلى 13 إرهابيا للحركة جراء عملية أمنية في ولاية فارياب شمالي البلاد.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين