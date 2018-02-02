ترامب وآبي يناقشان قدرات اليابان الدفاعية

أفاد البيت الأبيض الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اتفقا على ضرورة تعزيز الضغط الدولي لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي.

وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب وآبي، ناقشا خلال إتصال هاتفي أهمية تعزيز قدرات اليابان الدفاعية، بما في ذلك نظام الدفاع الصاروخي الموسع.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ناقش مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، مسائل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وكذلك التبادل التجاري بين البلدين.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "الرئيسان ناقشا عدة أمور هامة، وشددا على ضرورة العمل سوية لحلها".

وأضاف: "الرئيس دونالد ترامب أكد على ضرورة معالجة الخلل في التعامل التجاري بين واشنطن وسيئول".

المصدر: رويترز