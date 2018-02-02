استئناف العمل في مطار أمريكي بعد توقفه بسبب تهديد إرهابي

أعلنت سلطات مطار تشارلستون الدولي في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية عودة العمل في كافة مرافقه عقب إخلائه لفترة وجيزة بسبب العثور على "لفافة مريبة" داخل أروقته.

وقدمت سلطات المطار على صفحتها على "تويتر"، اعتذارا من المسافرين طالبة منهم الاتصال بشركات الطيران التي حجزوا عن طريقها التذاكر لتأكيد سفرهم.

Airport operations are resuming. Expect lines as we work to get you travels under way today. Please check your flight status with your airline. Thank you for your patience. — CharlestonSC Airport (@iflyCHS) ٢ فبراير، ٢٠١٨

من جهته، قال المدير التنفيذي باول كامبابيل: "لحد الآن لم تحدد نوعية اللفافة المشبوهة، وكل ما لدينا من معلومات أن المطار يعمل كالمعتاد واستؤنفت الرحلات الجوية من المطار وإليه، نقدم اعتذارنا للجميع، ونطمئنهم أنهم سيصلون إلى وجهتهم.. لم يكن بوسعنا إلا أن نحافظ على سلامة الجميع".

Airport Exec. Director Paul Campbell spoke to the media this morning about a suspicious package the caused an evacuation of the security checkpoint and ticketing. The incident is still under investigation. pic.twitter.com/39RZqFt4dK — CharlestonSC Airport (@iflyCHS) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وأخلت الشرطة الأمريكية في وقت سابق، مطار تشارلستون الدولي في ولاية ساوث كارولاينا عقب العثور على لفافة مريبة، وقالت، إن "البلاغ بشأن اللفافة المشبوهة ورد صباحا بالتوقيت المحلي، وأخلي المطار بالكامل لحين التحقق من المسألة".

ولم تذكر السلطات أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

المصدر: رويترز