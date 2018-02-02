الجيش التركي يعلن ضبط صاروخ دفاع جوي في إطار "غصن الزيتون"

قالت هيئة الأركان التركية، الجمعة، إنها ضبطت صاروخ دفاع جوي حراري، وأسلحة أخرى في إطار عملية "غصن الزيتون" بمنطقة عفرين شمال سوريا.

وأوضحت هيئة الأركان في بيان لها، حول الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها لدى المسلحين الأكراد يومي 30 و31 يناير/كانون الثاني في عفرين، إنه "ضُبط صاروخ دفاع جوي حراري محمول على الكتف من طرازSA-18، و4 بنادق كلاشينكوف، وبندقيتان آليتان طراز بيكيسي، وقاذفان صاروخيان (آر بي جي)، فضلا عن 7 قطع قاذفات صاروخية".

وأضاف الهيئة، أنه "تم ضبط 11 مقذوفا خاصا لقاذفات صاروخية، وبندقية قناصة، و3 مسدسات، ولغم مضاد للدبابات، وقنبلتين يدويتين، ومنظار، وجهازي اتصال لاسلكيين، و15 مخزن سلاح، فضلا عن كميات كبيرة من الذخائر العائدة لأسلحة خفيفة متنوعة".

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وتجري تركيا حاليا "عملية غصن الزيتون" العسكرية، وتقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمالي سوريا.

وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بالاتساق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول + وكالات

أحمد باديان