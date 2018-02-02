إنقاذ عمال منجم عالقين تحت الأرض في جنوب إفريقيا

بدأ 955 عامل منجم احتجزوا تحت الأرض في جنوب إفريقيا بسبب عطل كهربائي، بالخروج الليلة الماضية، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ونقلت الوكالة عن جيمس ويلستيد، المتحدث باسم شركة "سيبانيي غولد" المشغلة للمنجم، أنه تمت إعادة التيار الكهربائي مما سمح لعمليات الإنقاذ بالانطلاق.

وأضاف أن "المصعد الأول أخرج دفعة أولى من العمال"، ضمت مئات الأشخاص.

ومن المقرر أن تستمر عمليات الإنقاذ لمدة ساعة إضافية كي يتسنى إخراج كل العمال الذين كانوا عالقين منذ مساء الأربعاء وعددهم أكثر من ألف عامل، خرج منهم 65 خلال النهار، واستمرت عملية انتشال الباقين ليلا، بحسب ويلستيد.

وقال المتحدث، إنه "حتى الآن لم يعثر على أي شخص بحالة خطرة".

وكانت شركة سيبانيي-ستيلووتر للمناجم أفادت بأن عطلا كهربائيا كبيرا تسبب في وقف عمل المصاعد وعدم تمكن طواقم العمل الليلية من الصعود إلى السطح في منجم الذهب الواقع على بعد 290 كم جنوب غرب مدينة جوهانسبرغ، مشددة على أن العمال ليسوا في خطر وأنها تمكنت من تزويدهم بالطعام والمياه.

المصدر: أ ف ب

متري سعيد