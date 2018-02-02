"إف.بي.آي" يستعد لتفنيد وثيقة تدينه بشأن "التدخل الروسي"

قالت مستشارة سابقة بالبيت الأبيض إنه في حال نشر مذكرة أعدها جمهوريون تفيد أن مكتب التحقيقات منحاز ضد ترامب بمزاعم التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة فإن رئيس المكتب مستعد لتفنيدها.

من جهته قال مكتب التحقيقات الاتحادي إن لديه "مخاوف جمة" بشأن دقة المذكرة التي تحتوي على معلومات سرية وصادرة عن الاستخبارات في مجلس النواب بسبب ما وصفه بحذف حقائق جوهرية.

يذكر أن بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أكدوا أواخر الشهر الماضي أن الأجهزة الأمنية الأمريكية حاولت منع انتخاب دونالد ترامب لمنصب الرئيس الأمريكي.

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ويرى محللون أن تصريحات بعض الجمهوريين في الآونة الأخيرة تعد ورقة رابحة أخرى في يد من يقولون إن التحقيق الأمريكي المستمر حول" التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية" ليس إلا غطاء لستر تصرفات، إف بي أي في هذه الانتخابات لصالح منافسة ترامب، المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

المصدر: رويترز، وكالات

نتاليا عبدالله