الصين.. سيارة تنزلق وتدهس حشدا من المارة

أعلنت سلطات مدينة شنغهاي الصينية، الجمعة، أن سيارة خرجت عن السيطرة صباحا، ودهست حشدا من المارة، ما أسفر عن سقوط 18 جريحا على الأقل، بينهم 3 في حالة حرجة.

وأوضحت السلطات الصينية في بيان أن الواقعة حدثت في الساعة التاسعة صباحا (01:00 بتوقيت غرينتش)، بينما كان المارة في طريقهم إلى وظائفهم، مؤكدة أن النيران اندلعت داخل السيارة بعد توقفها على الرصيف.

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وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فإن المكان الذي احترقت فيه السيارة يقع على مقربة من منتزه الشعب الشهير في قلب مدينة شانغهاي، وقد فرضت الشرطة حوله طوقا أمنيا، وفتحت تحقيقا بالحادث.

المصدر: وكالات

أحمد باديان