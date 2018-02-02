نتنياهو: إيران تسعى لجعل لبنان قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقادات حادة لإيران، متهما إياها بـ"السعي لتحويل لبنان إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل".

جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو أمس الخميس، برئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يزور تل ابيب برفقة وفد سياسي رفيع المستوى.

وأشار مكتب نتنياهو في بيان صحفي عقب اللقاء إلى أن "رئيس الوزراء استعرض أمام المسؤول الروسي التهديدات المختلفة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها محاولات التموضع الإيراني في سوريا ومساعي طهران لتحويل لبنان إلى قاعدة لإطلاق صواريخ ضد إسرائيل".

Prime Minister Netanyahu briefed Secretary Patrushev on the threats in the region. pic.twitter.com/F9peUgKAHf — PM of Israel (@IsraeliPM) ١ فبراير، ٢٠١٨

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وأضاف البيان أن "الطرفين بحثا إجراءات التنسيق الأمني والتعاون في مكافحة الإرهاب العالمي والتحديات التي يضعها هذا الإرهاب أمام دول العالم في الفترة الراهنة، إضافة إلى العلاقات المتعززة بين روسيا وإسرائيل في عدة مجالات متنوعة".

ووصل سكرتير مجلس الأمن الروسي الأربعاء إلى إسرائيل لإجراء مشاورات ثنائية في مجال الأمن، ومواضيع أخرى تتعلق بالمصالح المشتركة بين البلدين.

المصدر: وكالات

أحمد باديان