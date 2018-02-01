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إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس

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إصابة مراهقين بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في لوس أنجلوس
تويتر @Univision32
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أصيب طالبان (شاب ومراهقة) بإطلاق فتاة النار داخل مدرسة في مدينة لوس أنجلوس التابعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت الشرطة المحلية أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي في مدرسة "سالفادور بي. كاسترو" الثانوية، غربي وسط المدينة.

وأشارت السلطات إلى أن شابا وفتاة يبلغان من العمر 15 عاما أصيبا بأعيرة نارية ونقلا إلى المستشفى.

وأكد مسؤول في الشرطة "اعتقال الفتاة مطلقة النار والسيطرة على الوضع"، كما عثر على قطعة سلاح ناري في مكان الحادثة.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بمبنى المدرسة، وتجمع ذو الطلبة بانتظار أطفالهم بالقرب من المبنى.

المصدر: أسوشيتد برس

أنطون زوييف

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