دوي انفجار قوي في العاصمة التركية أنقرة

أكد شهو عيان أن انفجارا قويا سمع دويه في العاصمة التركية أنقرة مساء اليوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الانفجار.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الانفجار كان في أنابيب غاز بالطابق السفلي لدائرة الضرائب بمنطقة "جوقور عنبر" في العاصمة التركية أنقرة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمبنى الذي شهد الانفجار، حيث ظهرت نوافذه مهشمة وتجمع حوله رجال الإطفاء.

ANKARA’DA ÇUKURAMBAR ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAKİ DOĞALGAZ KAZANI ŞİDDETLİ PATLAMAYA SEBEP OLDU OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER. #ANKARA#PATLAMApic.twitter.com/tHGVzPuX8s — Mertcan Gülmez (@MERTCANGULMEZ) February 1, 2018

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığında doğalgaz patlaması oldu. pic.twitter.com/59c8JhreC0 — Çınar Livane Özer (@CinarOzer) February 1, 2018

المصدر: وكالات

علي جعفر