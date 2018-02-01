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دوي انفجار قوي في العاصمة التركية أنقرة

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دوي انفجار قوي في العاصمة التركية أنقرة
Reuters Osman Orsal
سيارة إطفاء تركية
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أكد شهو عيان أن انفجارا قويا سمع دويه في العاصمة التركية أنقرة مساء اليوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الانفجار.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن الانفجار كان في أنابيب غاز بالطابق السفلي لدائرة الضرائب بمنطقة "جوقور عنبر" في العاصمة التركية أنقرة.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا للمبنى الذي شهد الانفجار، حيث ظهرت نوافذه مهشمة وتجمع حوله رجال الإطفاء.

المصدر: وكالات

علي جعفر

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