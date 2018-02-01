السلطات الإيرانية تعتقل 29 فتاة من "حملة خلع الحجاب"

أعلنت شرطة طهران، اليوم الخميس، عن اعتقال 29 فتاة وصفتهن بـ "المغرر بهن"، شاركن في حملة ضد الحجاب الإجباري.

ولم توضح الشرطة الإيرانية متى تم توقيف الفتيات وبأي أماكن.

يذكر، أنه انتشر خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات لفتيات خلعن الحجاب ولَوّحْنَ به باستخدام العصا في طهران وعدة مدن إيرانية كبرى، تعبيرا عن رفضهن للحجاب الإجباري الذي يفرضه القانون الإيراني على النساء، بمن فيهن الأجنبيات وغير المسلمات.

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وكانت الصحفية مسيح عالي نجاد العاملة في قناة "صوت أمريكا" الناطقة بالفارسية من واشنطن، أطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان "الأربعاء الأبيض"، دعت فيها الإيرانيات لارتداء وشاح أبيض كل يوم أربعاء تعبيرا عن رفض الحجاب الإجباري في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن عدم ارتداء الحجاب يعاقب عليه في إيران بالحبس لمدة تصل إلى شهرين أو غرامة مالية قدرها 25 دولارا.

المصدر: RT، وكالات

أنطون زوييف