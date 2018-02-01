دبلوماسي روسي: الأمريكيون لا يحاربون "داعش" في أفغانستان

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، بأن الولايات المتحدة تكاد لا تقاتل "داعش" في أفغانستان.

وقال الدبلوماسي في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الخميس: "أما ما يخص انتصارهم على "داعش"، فإن الأمريكيين بالذات تقريبا لا يقاتلون "داعش". وإنما يقصفون "طالبان" بغارات جوية، بسبب عدم نجاحهم في العمليات البرية.. والقصف الجوي مريح لهم.. أما داعش فهم لا يحاربونه".

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وذكر كابولوف أن روسيا تابعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة باهتمام الجناح الأفغاني لـ "داعش". وأضاف أن عدد مسلحي التنظيم لم يصل بعد إلى عدد عناصر "طالبان"، موضحا أن هناك ما بين 60 و70 ألفا من مسلحي "طالبان"، فيما يبلغ عدد مسلحي "داعش" 7 آلاف شخص، وعدة آلاف أخرى احتياطيون.

وأشار كابولوف إلى أن الدواعش وصلوا إلى أفغانستان من أجل إقامة معقل لهم للتوسع شمالا، ودخول آسيا الوسطى، وليس بقصد مقاتلة الأمريكيين أو القوات الأجنبية الأخرى في أفغانستان.

وأضاف أن غالبية مسلحي "داعش" في أفغانستان من بلدان آسيا الوسطى، أو قدموا من روسيا.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف