واشنطن تعترف بسياسة "نسخ - لصق"

بررت وزارة الخزانة الأمريكية موقفها من الانتقادات الموجهة إليها، بشأن "تقرير الكرملين"، وعلى وجه الخصوص، قائمة الأسماء التي تم نسخها ولصقها "كوبي باست" من تصنيف لمجلة Forbes.

ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن توني سيغا، مساعد وزير المالية الأمريكي، للشؤون العامة، تبريره، بأن الجزء المعلن من "التقرير" قد تم تجميعه من مصادر مفتوحة وتقارير إعلامية، "لذلك فإن الأمر لا يستحق الدهشة من أن تكون القائمة (نسخ لصق)".

وأكد المساعد أن "الجزء السري" من التقرير الذي ينص على العقوبات يصل حجمه إلى "مئات الصفحات"، حسب قوله.

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وأوضح سيغا، أن السلطات الأمريكية، لم تنشر "الجزء السري" من التقرير، "حتى لا تكشف عن الأصول التي قد تخضع للعقوبات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم لا يريدون الكشف عن البيانات السرية، التي تم الحصول عليها من قبل الاستخبارات، حسب زعمه.

وتضم القائمة في التقرير المذكور، 210 أشخاص، 114 من السياسيين و96 من رجال الأعمال.

من جانبه، كان الحزب الديموقراطي قد انتقد "تقرير الكرملين" لعدم وجود قيود حقيقية على المدعى عليهم، لكن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أكد في وقت لاحق أن "العقوبات ستفرض لاحقا".

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم