واشنطن: كل الخيارات مطروحة لحل أزمة كوريا الشمالية

قال المبعوث الأمريكي المكلف بالملف الكوري الشمالي إن جميع الخيارات مازالت مطروحة على الطاولة لحل المواجهة النووية مع بيونغ يانغ إلا أنه استبعد أي خيار عسكري في الأفق القريب.

وصرح جوزيف يون أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية اليوم الخميس قائلا: "الولايات المتحدة تسعى لحل سلمي للأزمة.. والدبلوماسية هي خيارها المفضل.. سياستنا تميل بدرجة كبيرة إلى الحل السلمي للأزمة النووية الكورية الشمالية .. قلنا مرارا إن ما نريده هو الحوار".

إلا أن المسؤول الأمريكي نوه إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيها أيضا الخيارات العسكرية.

تصريحات يون جاءت بحسب وكالة "رويترز" بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بـ"اللئيم" لافتا إلى أن سعي بيونغ يانغ للحصول على صواريخ قد يهدد الأراضي الأمريكية متوعدا بمنع حدوث ذلك، دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله