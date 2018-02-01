طهران: سنبقى العنصر الأكثر حسما في المنطقة

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار الزعيم الإيراني للشؤون الدولية، عزم طهران على مواصلة دعم حزب الله والمقاومة الفلسطينية، معتبرا أن تواجد إيران في المنطقة "أمر لا مفر منه".

وقال ولايتي في كلمته أمام المؤتمر الجامعي دعما لانتفاضة فلسطين اليوم الخميس، إن بلاده تفتخر بأن دعمها محور المقاومة ساهم في "شل الكيان الصهيوني في اعتداءاته على غزة ولبنان"، مشيرا إلى أن "حزب الله اليوم بات في وضع يتهرب ساسة الكيان الصهيوني من مواجهته على غرار حرب تموز".

وأكد ولايتي رفض طهران أي دعوات لربط مهمة الحفاظ على الاتفاق النووي بتقييد برنامج إيران الصاروخي أو تمددها الإقليمي، مشددا على أن تواجد إيران في المنطقة "أمر لا مفر منه ولكي نبقى العنصر الأكثر حسما في المنطقة سنواصل هذا النهج".

وأوضح أن "تواجدنا في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان جاء بالتنسيق وبرغبة من حكومات هذه البلدان. وكذلك إذا كنا ندعم اليمن فذلك من منطلق الواجب الإنساني، ولتعلم السعودية أن تشبثها بهذا النهج سيجعل من اليمن أشبه بفيتنام للسعوديين" .

المصدر: فارس

متري سعيد