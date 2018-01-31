مستشار الحكومة الإسرائيلية: الاتهامات لنتنياهو في قضايا الفساد ستكون بناء على الأدلة

نقلت هيئة البث الإسرائيلي مساء الأربعاء عن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت قوله إن التحقيقات في القضايا المنسوبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقترب من نهايتها.

وقال مندلبليت أثناء مؤتمر نظمته نقابة المحامين الإسرائيليين إن القرار في مسألة تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو سيُتخذ في ضوء الأدلة المتوفرة، مشيرا إلى أنه لم يكشف عن تفاصيل التحقيقات مع نتنياهو بشكل كامل.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في القضية المعروفة بالملف "1000"، والمتعلق بشبه الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، كما تحقق معه في القضية المعروفة بالملف 2000، والمتعلق بإجراء مفاوضات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم"، المنافسة.

وتشتبه الجهات المختصة في تورط نتنياهو أيضا في قضية الغواصات والتي يطلق عليها اسم الملف 3000، ويشتبه فيه بحصول مقربين من نتنياهو على أموال مقابل تمرير قرار شراء غواصات من ألمانيا.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي