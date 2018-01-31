المخابرات الأفغانية تنشر صورة أحد مهاجمي الأكاديمية العسكرية في كابل

نشرت المخابرات الأفغانية صورة للانغماسي الوحيد الذي احتجز إثر هجوم مسلحي "داعش" على أكاديمية عسكرية في العاصمة كابل يوم الاثنين الماضي.

ونشرت قناة Directorate4 المتابعة لتطورات الأحداث في النقاط الساخنة في "تلغرام" صورة المتطرف الذي اعتقلته عناصر الأمن وصادرت منه بندقية كلاشنيكوف وحزاما ناسفا.

Directorate 4/Telegram

إقرأ المزيد

وأسفر الهجوم الذي نفذه 5 مسلحين فجر اثنان منهما نفسيهما بأحزمة ناسفة عن مقتل 20 عسكريا وإصابة 16 آخرين، حسب معطيات رسمية.

المصدر: Directorate4

نادر عبد الرؤوف