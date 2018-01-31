ترامب يتهكم على بيونغ يانغ ويصف قادتها بالمنحرفين

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيادة كوريا الشمالية بالمنحرفة، وقال في خطاب، الثلاثاء، إن سعي بيونغ يانغ المتهور وراء الصواريخ النووية قد يهدد قريبا جدا الولايات المتحدة.

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وأضاف "لا نحتاج سوى إلى النظر إلى الشخصية المنحرفة للنظام الكوري الشمالي لنفهم طبيعة الخطر النووي الذي يمكن أن يشكله على أمريكا وحلفائنا".

وتعهد الرئيس الأمريكي بحملة متواصلة من الضغط القوي لمنع حدوث ذلك.

وفي أول خطاب له بشأن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، سلطت لهجة ترامب المتشددة الضوء على التوترات المستمرة رغم المحادثات في الآونة الأخيرة بين الكوريتين التي أفضت إلى موافقة كوريا الشمالية على المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر القادم.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي