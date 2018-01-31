جاويش أوغلو يبحث مع تيلرسون نتائج "سوتشي" وعملية عفرين

أجرى وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم الأربعاء، محادثات هاتفية حول مواضيع عدة منها نتائج مؤتمر سوتشي حول الأزمة في سوريا.

وقال مصدر في الخارجية التركية للصحفيين: "أجرى وزيرنا اليوم محادثات هاتفية مع ريكس تيلرسون، وبحثا خلالها مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وعملية القوات المسلحة التركية في عفرين (شمال غرب سوريا)، وكذلك الوضع في العراق".

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وفي وقت سابق من الأربعاء، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، عن ارتياحهما لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي اختتم أعماله مساء الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني في مدينة سوتشي الروسية.

المصدر: تاس

قدري يوسف