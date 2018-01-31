الناتو والأمم المتحدة يتفقان على محاربة العنف ضد النساء

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في أعقاب لقائه مع سفيرة الأمم المتحدة أنجلينا جولي عن اتفاق الناتو والأمم المتحدة على التعاون في محاربة العنف ضد النساء.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع جولي، اليوم الأربعاء: "قررنا أن نعمل سوية بالتركيز على 3 أمور، هي التعليم والمراقبة والإبلاغ"، مؤكدا التزام الناتو بهذا التعاون.

وأضاف: "علينا أن نسلط الضوء على العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، والذي يعتبر من أبشع الجرائم".

بدورها لفتت أنجلينا جولي الاهتمام إلى تنامي العنف ضد النساء والأطفال في مناطق النزاعات، مشددة على أن "هذا هو أهم العوامل التي تؤدي لزيادة تدفق اللاجئين".

وأضافت أن التعاون بين الأمم المتحدة والناتو يجب أن يؤدي إلى نتائج عملية وتغيرات جذرية في هذا المجال.

يذكر، أنه حسب التقرير السنوي لمؤسسة UN Women التابعة للأمم المتحدة، فان 24 دولة في العالم قامت بتشديد التشريعات في مجال محاربة العنف ضد النساء وتبنت 20 دولة خططا أو استراتيجيات وطنية في هذا المجال.

المصدر: تاس

أنطون زوييف