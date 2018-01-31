مسؤول إيراني رفيع يلتقي شخصيات من المعارضة السورية في سوتشي

التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري، مع شخصيات من المعارضة السورية، على هامش مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.

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وخلال لقاءات منفصلة، اجتمع جابري أنصاري، أمس الثلاثاء، بكل من هيثم مناع، إليان مسعد، لؤي حسين، رنده قسيس، ميس الكريدي، منى غانم، وأسماء كفتارو، بحسب وكالة مهر للأنباء.

وبحث معهم نمط تقدم المحادثات في المؤتمر، والسبل التي من شأنها أن تؤدي إلى إعادة الأمن والاستقرار والسلام في سوريا.

وانطلقت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري، رسميا، في سوتشي الروسية، بمشاركة 1511 سوريا، منهم 107 ممثلين عن المعارضة الخارجية.

وذكرت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المشاركين يمثلون مختلف مكونات المجتمع السوري العرقية والطائفية والسياسية والاجتماعية.

ويشكل العرب غالبية المدعوين إلى سوتشي، إذ تبلغ نسبتهم نحو 94.5%، مع ذلك تمت دعوة ممثلين عن الأكراد، والإيزيديين، والآشوريين، والسريان، والأرمن، والشركس، والداغستانيين، والتركمان، وغيرهم من المكونات السورية.

المصدر: وكالات