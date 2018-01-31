بكين تعلق على "تقرير الكرملين" الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن "تقرير الكرملين" الأمريكي لا يؤثر على العلاقات المستقرة بين موسكو وبكين.

وقال المكتب الصحفي للخارجية الصينية لوكالة سبوتنيك، تعليقاً على "تقرير الكرملين": "العلاقات بين الصين وروسيا ناضجة ومستقرة، والتغيرات في الظروف الخارجية لن تؤثر عليها. وبفضل الجهود المشتركة، تحافظ العلاقات الصينية الروسية على مستوى عال من التطور. وتسهم الجهود المشتركة للبلدين أيضا، في تنمية كل منهما، بالإضافة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين".

وأضافت الخارجية: " تأمل الصين بأن تتمكن روسيا والولايات المتحدة من حل الخلافات بينهما من خلال الحوار الودي القائم على الاحترام المتبادل والمساواة".

وأشارت إلى أن روسيا والولايات المتحدة دولتان رئيسيتان، وعضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وتتحملان مسؤولية كبيرة عن الحفاظ على السلام والأمن العالميين.

هذا وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، إلى الكونغرس تقريرا حول فعالية العقوبات ضد روسيا، ويدعي واضعوها، أن موسكو فقدت مليارات الدولارات من عقود الدفاع بسبب العقوبات.

هذا وكان الكونغرس قد اعتمد في وقت سابق، قانونا "حول مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات"، الأمر، الذي يتطلب من الإدارة تقديم تقارير حول مختلف جوانب سياسة العقوبات. وعلى وجه الخصوص، قبل 29 كانون الثاني / يناير، كان على الإدارة أن تقدم إلى الكونغرس "تقريرا عن الكرملين" عن رجال الأعمال المقربين من السلطات الروسية، الذين يمكن فرض عقوبات عليهم نظرياً، لكن لم يتم نشر هذا التقرير بشكل علني . و بالإضافة إلى ذلك، كشفت الولايات المتحدة في وقت سابق عن قائمة شركات الدفاع والمؤسسات الروسية، التي من الناحية النظرية قد تخضع لعقوبات قطاعية وفقا للقانون.

المصدر: سبوتنيك