روحاني: لا تراجع عن "الإسلامية والجمهورية"

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن شعبه، لن يتراجع عن مبدأي "الجمهورية والإسلامية"، مضيفا أنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن تغير الطريق التي تسلكه بلاده.

وأضاف روحاني في تصريح خلال زيارته لمرقد الإمام الخميني، اليوم الأربعاء، أنه لن تستطيع أي قوة مهما كانت عظيمة أن تغلب الشعب الإيراني، وتثنيه عن تمسكه بالجمهورية وديمقراطية الانتخابات.

وأشار روحاني في زيارته إلى أنه في "مثل هذا اليوم قبل نحو أربعين عاما لم يخطر بذهن أحد أن الشعب هو من سيقرر مصيره بنفسه وينتصر على النظام البائد"، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يتراجع عن مبدئيه الأساسيين "الإسلامية والجمهورية."

هذا وتستعد إيران إلى الاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، التي قادها أحمد موسوي الخميني، سنة 1979.

المصدر: وكالات

نادر همامي