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شاهد.. ملك إسبانيا يختار وريثته ويقلدها وشاحا ذهبيا رفيعا

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شاهد.. ملك إسبانيا يختار وريثته ويقلدها وشاحا ذهبيا رفيعا
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ملك إسبانيا يختار وريثته ويقلدها وشاحا ذهبيا رفيعا
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عين ملك إسبانيا فيليب السادس، أمس الثلاثاء، ابنته ليونور، البالغة من العمر 12 عاما، وريثة العهد، مقلدا إياها وشاحا ذهبيا رفيعا.

واحتفل فيليب السادس بعيد ميلاده الخمسين بشكل خاص، مقتصرا على أفراد العائلة المالكة، ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي.

واستغل المناسبة ليعلن عن حصول ليونور أميرة أستورياس، على هذا الوشاح، وهو تقليد يضرب بجذوره العميقة في التاريخ الإسباني والأوروبي، حيث تم منحه لأفراد العائلات المالكة على مدار قرون مضت.

وقال الملك إنه قرر منح هذا الوشاح لابنته في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2015، عندما أتمت عامها العاشر. لكنه اختار يوم ميلاده لمنحها الوشاح رسميا، لإبراز أهمية هذا التقليد الملكي.

ويعد هذا الوشاح هدية مميزة ترمز إلى استمرارية العائلة المالكة. وكان فيليب الثالث، دوق بورجوندي، هو أول من استحدثه عام 1430، للاحتفال بزواجه من الأميرة البرتغالية إيزابيلا.

ومنذ استحداث هذا الوشاح الثمين، حصل عليه نحو 1200 من أفراد العائلات المالكة والشخصيات السياسية البارزة.

المصدر: رويترز

رُبى آغا

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