ترامب: لا مواعيد زمنية اصطناعية أمام قواتنا في أفغانستان بعد اليوم!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن تكون هناك "أطر زمنية اصطناعية" لسحب قواتنا من أفغانستان.

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وقال ترامب في هذا الشأن أمام الكونغرس: "مقاتلونا في أفغانستان تلقوا قواعد اشتباك جديدة. صحبة شركائنا البطوليين في أفغانستان، قواتنا المسلحة لن تتعرض للخطر نتيجة الأطر الزمنية الاصطناعية، ونحن لم نعد نخبر أعداءنا بخططنا".

يذكر أن القوات الأمريكية تقاتل في أفغانستان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، ما ترتب عليه، بحسب تقديرات البنتاغون، إنفاق 680 مليار دولار، فيما قتل خلال 16 عاما 2035 عسكريا أمريكيا، وأصيب أكثر من 20 ألفا آخرين.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر