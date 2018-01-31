بعد عشاء على ضوء الشموع.. أبناء ترامب يساندون والدهم في أولى خطاباته

استضافت إيفانكا ترامب أشقاءها في منزلها، ليحظوا بعشاء عائلي مميز، قبل أن يتوجهوا إلى الكونغرس لدعم والدهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء إلقائه أول خطاب له منذ توليه منصبه.

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ويبدو أن عائلة ترامب حريصة على الاستفادة القصوى من كل مناسبة خاصة، حيث شاركت إيفانكا، البالغة من العمر 36 عاما، على صفحتها في "تويتر"، متابعيها مقطع فيديو قصير لالتحام العائلة، طغى عليه البهجة.

"عشاء عائلي قبل خطاب الاتحاد!"، هكذا علقت إيفانكا وهي تحتضن طفلها ثيودور البالغ من العمر سنة واحدة، إلى جانب كل من زوجها جيراد كوشنر، وإيريك ترامب وزوجته لارا، والشقيقة نادرة الظهور، تيفاني ترامب.

ورغم أهمية الليلة لعائلة ترامب، لم تمنع الأسرة نفسها من الاحتفال بنخب أو اثنين، خاصة مع توزع زجاجات النبيذ على الطاولة، والشموع والزهور ما جعل الجو حميميا.

ومع انتهاء العشاء والدردشة، غادر أبناء الرئيس الأمريكي باتجاه مبنى الكابيتول، حيث انضم المئات من المسؤولين لسماع خطاب الاتحاد، الأول لترامب، بعد عام على دخوله البيت الأبيض.

وظهرت تيفاني في الصف الأخير في القاعة إلى جانب شقيقها دونالد جونيور، وأمامهم مباشرة إيريك ولارا، وفي المقدمة إيفانكا وجاريد. أما ميلانيا ترامب فقد كانت في الجانب الآخر من القاعة.

المصدر: ديلي ميل

رُبى آغا