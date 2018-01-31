ماي تتحدى منتقديها وتؤكد أنها ليست انهزامية

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن أمامها مهمة طويلة الأجل تسعى لإنجازها وهي إتمام الخروج من الاتحاد الأوروبي والإصلاح الداخلي، وذلك ردا على دعوات تطالب باستقالتها.

وأضافت ماي في تصريح صحفي، في طريقها إلى الصين، اليوم الأربعاء: "قلت لكم من قبل، أنا لست انهزامية، وهناك مهمة طويلة الأجل ينبغي إنجازها".

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، أن "تلك المهمة تتعلق بالتوصل إلى أفضل اتفاق من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتعلق بضمان استعادة السيطرة على أموالنا وعلى قوانيننا وعلى حدودنا، وضمان أن نتمكن من توقيع اتفاقات تجارية في باقي أنحاء العالم. وهي تتعلق أيضا بأجندتنا الداخلية".

المصدر: رويترز

نادر همامي