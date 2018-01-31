فرنسا: اعتقال 4 مشتبه بتوريدهم أسلحة استخدمت في هجمات إرهابية

احتجزت الشرطة الفرنسية 4 أشخاص يشتبه في تورطهم بتوريد أسلحة لشنّ هجمات إرهابية وقعت في باريس في يناير 2015.

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وذكرت صحيفة "لو فيغارو" أنه تم منذ يومين احتجاز 4 رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و36 عاما. وقالت إن التحقيق "يجب أن يحدد الدور الذي لعبوه في توريد الأسلحة" لمرتكبي الهجمات الإرهابية.

وبدأت سلسلة من الهجمات الإرهابية في فرنسا يوم 7 يناير 2015، بهجوم على مكتب هيئة تحرير مجلة شارلي إيبدو، التي نشرت رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد. وخلال ثلاثة أيام قتل 17 شخصا بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.

وبعد يومين، اقتحم أميدي كوليبالي البالغ من العمر 32 عاما، سوبرماركت كوشير بالقرب من بوابة فينسنس بباريس مسلحا ببندقيتين من طراز كلاشينكوف، وفتح النار واحتجز رهائن. وقتل هذا الإرهابي خلال اقتحام المحل من قبل القوات الفرنسية الخاصة، ونتيجة لهذا الهجوم قتل 4 أشخاص فيما تمكنت 15 رهينة من الفرار، كما قتل في ذلك اليوم ثلاثة إرهابيين في عمليتين خاصتين.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس