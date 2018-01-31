ترامب: نساند الشعب الإيراني في معركته من أجل الحرية

قال الرئيس الأمريكي، في خطابه أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء، إن بلاده تقف إلى جانب الشعب الإيراني في "معركته الشجاعة من أجل الحرية".

وأضاف في كلمته: "عندما انتفض الشعب الإيراني ضد جرائم الدكتاتورية الفاسدة، أنا لم التزم الصمت"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تساند الشعب الإيراني في كفاحه من أجل الحرية.

هذا وطالب الرئيس الأمريكي، الكونغرس بـ"إعادة النظر في الصفقة النووية الرهيبة مع إيران".

تجدر الإشارة إلى أن إيران توصلت في يونيو/حزيران 2015 مع الدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) بعد مفاوضات ماراثونية إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات علي إيران بشكل تام .

المصدر: وكالات

نادر همامي