ترامب يطرح "فلسفته" حول وحدة البلاد والعباد خلال لقائه شخصيات تلفزيونية

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فلسفته" الخاصة حول وحدة البلاد والعباد، خلال لقائه بشخصيات تلفزيونية، قبيل إلقائه خطابه السنوي أمام الكونغرس.

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وقال ترامب "ليس فقط في العام الماضي، بل لسنوات عديدة كان هناك انقسام كبير (في المجتمع)، وأود أن أعتبر جعل بلدنا متحدا إنجازا عظيما، إذا كان بإمكاننا توحيد البلاد. وهذا ليس سهلا، لأن وجهات النظر تختلف كثيرا".

وعمل ترامب سابقا في تقديم برامج تلفزيونية، ولعب أدوارا ثانوية في بعض المسلسلات والأفلام السينمائية، إلى جانب عمله الأساسي في تجارة وتطوير العقارات، قبل أن يتجه من عالم المال والأعمال وإلى السياسة، وينتهي به المطاف إلى منصب الرئاسة.

واستشهد ترامب بمثال على الجدل حول الرعاية الصحية، التي جعلها سلفه باراك أوباما متاحة لأكبر عدد من الأمريكيين، بينما يحاول هو قصرها على جهات معينة ومحددة. وقال: "كل الناس جيدين"، في حين أن هناك اختلافات كبيرة جدا في وجهات النظر بينهم، ومن الصعب حلها.

وقال ترامب "الناس ينتظرون وقوع بعض الأحداث الكبرى ليندفعوا إلى الاتحاد والبقاء معا، ولكني أود أن أفعل ذلك من دون مثل هذه الأحداث الكبيرة".

المصدر : نوفوستي

سعيد طانيوس