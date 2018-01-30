الأونروا تطلق نداء لجمع 800 مليون دولار لاستمرار عملها في سوريا وفلسطين

وجهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة نداء بغية جمع أكثر من 800 مليون دولار لبرامجها الطارئة في الأراضي الفلسطينية وسوريا.

وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا سامي مشعشع في تصريح صحفي إن الوكالة تطلق مناشدة لجمع مبلغ يتجاوز 800 مليون دولار لخدماتها في سوريا والأراضي الفلسطينية، هو الحد الأدنى اللازم للوفاء بالتزامات الوكالة الطارئة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن "409 ملايين دولار من المبلغ المطلوب ستذهب إلى سوريا، فيما تذهب 399 مليون دولار إلى فلسطين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في الـ16 يناير/كانون الثاني الحالي عن تجميد دفع 65 مليون دولار للأونروا من أصل 125 مليون دولار تشكل الدفعة الأولى لمساهمة أمريكية مقررة للعام 2018، ما أثار غضب الفلسطينيين الذين وصفوه بخطوة إضافية ضدهم من إدارة ترامب بعد اعترافه الشهر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين