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وزير الخارجية الفرنسي: ينبغي أن تجري التسوية السلمية بشأن سوريا في جنيف وليس في سوتشي

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وزير الخارجية الفرنسي: ينبغي أن تجري التسوية السلمية بشأن سوريا في جنيف وليس في سوتشي
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