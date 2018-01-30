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RUPTLY
وزير الخارجية الفرنسي: ينبغي أن تجري التسوية السلمية بشأن سوريا في جنيف وليس في سوتشي
تاريخ النشر:
30.01.2018
|
14:36 GMT
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