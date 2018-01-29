مسؤولون في البنتاغون: مقاتلة روسية اعترضت طائرة استطلاع أمريكية

ذكر مسؤولون في البنتاغون أن طائرة حربية روسية اعترضت طائرة استطلاع أمريكية "بطريقة غير آمنة" فوق بحر البلطيق.

وحسب تصريحات المسؤولين الذين لم تذكر أسماؤهم، لشبكة "سي أن أن" الإعلامية، فان الحادثة وقعت اليوم الاثنين أثناء تحليق طائرة "بي 3 أوريون" في الأجواء الدولية. واضطرت الطائرة الأمريكية إنهاء مهمتها بشكل مبكر بعد أن اقتربت الطائرة الروسية لمسافة 5 أقدام (1.5 متر) من الطائرة الأمريكية، حسب قولهم.

هذا، ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذه الأنباء على الفور.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت الطيران الروسي أكثر من مرة بـ "تصرفات غير آمنة" في الأجواء وحوادث اقتراب خطيرة مع الطائرات والسفن الأمريكية في وقت سابق، فيما أكد وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الروسية تنفذ تحليقا بالتوافق التام مع القوانين والقواعد الدولية.

المصدر: سي أن أن

أنطون زوييف