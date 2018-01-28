المفوضية الإفريقية: آن الأوان لفرض عقوبات على جنوب السودان

اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي أن "الأوان قد حان" لفرض عقوبات على الذين يقوضون جهود السلام في دولة جنوب السودان التي تشهد حربا منذ ديسمبر 2013.

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وأدان الدبلوماسي التشادي في كلمة أثناء افتتاح القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "الوحشية غير المفهومة" و"العنف الأعمى" لأطراف النزاع الذي أوقع عشرات آلاف القتلى ولا تزال تتخلله أعمال عنف إثنية في جنوب السودان.

من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال حضوره القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أن المنظمة الدولية تدعم كل المبادرة الإفريقية من أجل رد أقوى.

وأشار غوتيريش إلى مشاركته مساء السبت في اجتماع مغلق لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، وقال للصحفيين: "إذا لم يحترم وقف الأعمال القتالية فنحن متوافقون جميعا على وجوب اتخاذ إجراءات أكثر شدة لضمان هذا الاحترام".

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وكانت عملية إحياء اتفاق السلام المبرم في 2015 توصلت إلى وقف جديد لإطلاق النار بدأ تطبيقه في الـ24 ديسمبر، لكنه انتهك مرارا منذ ذلك الحين.

وحضر رئيس جنوب السودان سلفا كير الأحد في أديس أبابا، لكن الرد جاء على لسان وزيره المكلف بمتابعة اتفاق السلام مارتن إيليا مورو الذي اعتبر أنه لا يمكن فرض عقوبات من دون سبب، مؤكدا أن ما تنقله الصحافة عما يجري في جنوب السودان لا يتلاءم مع الواقع على الأرض.

ودعت الولايات المتحدة إلى فرض حظر دولي للأسلحة على جنوب السودان الذي استقل في 2011 بدعم من واشنطن، معتبرة أن حكومة الرئيس سلفا كير تثبت أكثر فأكثر أنها شريك عاجز عن دعم الجهود لإرساء السلام في البلاد.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي