 
مباشر

وفاة مؤسس أكبر معبد يهودي في الولايات المتحدة

أخبار العالم

وفاة مؤسس أكبر معبد يهودي في الولايات المتحدة
Boris Yaro / Los Angeles Times)
الحاخام الأمريكي إيسايا زيلدين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jstc

توفي الحاخام الأمريكي إيسايا زيلدين، مؤسس أكبر معبد يهودي في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 98 عاما.

وأعلن معبد ستيفن وايز في لوس أنجلوس اليوم على موقعه الرسمي أن مؤسسه توفي في منزله بولاية كاليفورنيا ليلة الجمعة الماضية، محاطا بأفراد عائلته.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن الحاخام زيلدين وقف وراء إصلاح شؤون الجالية اليهودية في عام 1964.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة