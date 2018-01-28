وفاة مؤسس أكبر معبد يهودي في الولايات المتحدة

توفي الحاخام الأمريكي إيسايا زيلدين، مؤسس أكبر معبد يهودي في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 98 عاما.

وأعلن معبد ستيفن وايز في لوس أنجلوس اليوم على موقعه الرسمي أن مؤسسه توفي في منزله بولاية كاليفورنيا ليلة الجمعة الماضية، محاطا بأفراد عائلته.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن الحاخام زيلدين وقف وراء إصلاح شؤون الجالية اليهودية في عام 1964.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف