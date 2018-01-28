ترامب: إذا لم يرغبوا بحضوري سأبقى في بيتي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي دعته لزيارة بلدها مرتين خلال هذا العام، وقال إذا كان المعارضون لا يرغبون به، فيستطيع المكوث في بيته.

وكتب الصحفي، بيرس مورغان، الذي أجرى مقابلة مع الرئيس الأمريكي، على تويتر: من المقرر القيام برحلتين في الصيف والخريف.

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وقال مورغان: "أخبرني الرئيس ترامب أن تيريزا ماي عرضت عليه هذا الأسبوع القيام بزيارتين إلى المملكة المتحدة - زيارة عمل في الصيف وزيارة دولة موعودة في الخريف".

ومن المتوقع بث المقابلة كاملة يوم الأحد في التلفزيون البريطاني على قناة "أي تي في". وفي الوقت نفسه، كشف مورغان بعض التفاصيل النصيّة حول المقابلة مع ترامب، لصحيفة " ميل أون سانداي". ووفقا له، قال الرئيس الأمريكي على وجه الخصوص، إنه يعتبر نفسه ذا شعبية كبيرة في المملكة المتحدة.

وقال مورغان: "عند الوصول لهذه النقطة خلال المقابلة مع الرئيس الأمريكي، بالكاد أمسكت نفسي وحاولت منعها من الضحك والقهقهة، وتوجهت لترامب بالقول: لاحظت أن العديد من السياسيين المعارضين مثل جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، وعمدة لندن، صادق خان، يريدون منع وصولكم، وأنهم لا يريدون أن تقوم بأي زيارة لبلادهم"..

وببرود ردّ ترامب قائلا: بأن "هذه مشكلتهم". وأضاف: "إذا كانوا غير راغبين في زيارتي لهم، فإنني استطيع البقاء في بيتي".

ومع ذلك، يعتقد الرئيس الأمريكي أن وجهات نظره تعجب العديد من البريطانيين، وأنهم يكنون له الكثير من الاحترام والإعجاب. وأضاف ترامب أن لديه علاقة جيدة مع السيدة ماي، وأنه يدعم "الكثير مما تفعله، والكثير مما تقوله".

ويذكر أنه في عام 2017، دعت الملكة اليزابيث الثانية ترامب للقيام بزيارة دولة إلى بريطانيا. وبعد ذلك وقع حوالي مليوني بريطاني عريضة تطالب بإلغاء زيارة الرئيس الأمريكي إلى بلادهم. وكان سبب سخطهم حظر الهجرة الذي فرضه ترامب على مواطني 7 دول إسلامية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس