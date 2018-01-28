استقالة مسؤول رفيع في الحزب الجمهوري الأمريكي لتحرشه بموظفاته

أعلن المدير المالي في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ستيف وين، اليوم الأحد، استقالته من منصبه، بعد اتهامه بالتورط في حالات تحرش جنسي بموظفاته.

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وقالت رئيسة اللجنة الوطنية، رونا ماكدنيال، في بيان: "قبلت اليوم استقالة ستيف وين كرئيس مالي للجنة الوطنية للجمهوريين". وتأتي الاستقالة بعد يوم من نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا عن توجيه اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي إلى وين، من قبل العديد من الموظفات السابقات لديه.

وذكرت الصحيفة، يوم الجمعة، أن الملياردير الأمريكي، البالغ من العمر 76 عاما، تحرش بإحدى المعالجات بالتدليك، وأجبر أخرى على ممارسة الجنس معه، الأمر الذي نفاه الأخير واصفا تلك التقارير بأنها "خرقاء".

واتهم وين زوجته السابقة، التي يخوض أمامها حاليا معارك قضائية، بالوقوف وراء هذا "الافتراء"، قائلا: "إثارة تلك الاتهامات من الممارسات المستمرة من قبل زوجتي السابقة، إلين وين، التي أخوض أمامها الآن معارك قضائية مقززة".

المصدر: وكالات

رُبى آغا