التحقيق في صفقة الغواصات يقترب من نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة ستستدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قريبا لاستجوابه في قضية فساد صفقة الغواصات التي قد تتحول إلى تحقيق معه تحت طائلة التحذير.

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وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الشرطة ستستدعي نتنياهو كشاهد في القضية، لكنها لم تستبعد أن فريق التحقيق سيتعامل مع رئيس الوزراء باعتباره مشتبها به.

ويمثل ذلك تطورا هاما في مجريات التحقيق في المخالفات المرتكبة أثناء إبرام صفقة شراء 3 غواصات من نوع "دولفين" من شركة ThyssenKrupp الألمانية و4 قوارب دوريات بقيمة نحو مليار ونصف مليار يورو، علما أن نتنياهو لم يكن مدرجا على لائحة المشتبه بهم من قبل.

ويعتزم فريق التحقيق طلب استدعاء وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي كان يشرف على صفقة شراء الغواصات وقوارب الدوريات الألمانية حينذاك.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت في تقرير صابق إن "نتنياهو لن ينجح في التملص من أن يكون أحد الأطراف الذين سيتم التحقيق معهم في ملف 3000 أو على الأقل أخذ إفادات منه".

كما ذكرت تقارير إعلامية سابقة أنه من المتوقع أن توصي الشرطة مكتب الادعاء العام بتوجيه الاتهام إلى خمسة متورطين في الصفقة من مقربي نتنياهو، وهم محاميه الشخصي وابن عمه دافيد شمرون، ومستشاره وموفده الخاص يتسحاق مولخو، ورئيس مكتب نتنياهو السابق دافيد شاران، وقائد البحرية الإسرائيلية السابق إليعازر ماروم، والنائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي أفريل بار يوسف.

يذكر أن المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتساي، فتح، في فبراير/شباط الماضي، تحقيقا جنائيا في قضية الغواصات المعروفة إعلاميا بـ"ملف 3000" للكشف عن ملابسات الصفقة الغامضة.

وتأتي هذه التفاصيل بعد فترة قصيرة من إنهاء وحدة التحقيقات القطرية في الشرطة الإسرائيلية "لاهف 433" التحقيق في ملفي 1000، و2000 المتعلقين بسبب تقديم خدمات مقابل حصول نتنياهو على هدايا من رجال أعمال، في انتظار أن تعلن الشرطة عن نتائج تحقيقاتها في هذين الملفين، وما إذا كانت الشرطة ستقوم بالتوصية بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو أم لا.

المصدر: مواقع إخبارية إسرائيلية

إينا أسالخانوفا