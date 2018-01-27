تيلرسون: واشنطن وأوروبا تعملان على إصلاح "عيوب الصفقة" مع إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن فرق عمل معنية بالنظر فيما وصفته واشنطن بـ"العيوب" في الصفقة النووية مع إيران، قد شرعت في العمل على تحديد ما يجب فعله لتحقيق هذا الهدف.

وقال تيلرسون من العاصمة البولندية وارسو، المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية، إنه تلقى تأييد كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (التي شاركت في توقيع اتفاقية 2015 مع طهران) للعمل على "تحسين" معايير الصفقة التي حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه سينسحب منها في حال إبقائها كما هي.

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وأكد الوزير الأمريكي في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن فرق العمل المختصة قد بدأت اجتماعاتها من أجل "تنسيق المبادئ وتحديد أهدافنا ومدى إشراك إيران في مناقشات رامية إلى تحقيق هذه الأهداف".

وأضاف تيلرسون أن الصفقة مع إيران تعتبر جزءا "صغيرا" فقط من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، موضحا أن ثمة مسائل أخرى تثير قلق واشنطن في الوقت الحالي، ومنها الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن وقيام إيران بتسليح مليشيات في المنطقة.

وذكر الوزير الأمريكي أن فريق العمل المشترك :ينوي أيضا تحديد مجالات لتعاون أكبر مع أوروبا في التصدي لسلوك إيران الخبيث" حسب تعبيره.

كما جدد تيلرسون اتهامات واشنطن الموجهة إلى روسيا بالمسؤولية عن "هجوم كيميائي" في غوطة دمشق الشرقية في سوريا. وعلى الرغم من نفي موسكو القاطع لهذه الاتهامات التي وصفتها بـ"العارية" عن أي أساس، فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لا تزال تحمّل روسيا المسؤولية عن "استخدام الأسلحة الكيميائية ضد مدنيين" سوريا، "لأنهم حلفاء لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد"، على حد قوله.

المصدر: رويترز

قدري يوسف