الحرس الثوري يشتبك مع "داعش" غربي إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن مجموعة من قواته خاضت، اليوم السبت، اشتباكات مع مسلحين من تنظيم "داعش" غربي إيران.

وقال قسم العلاقات العامة لـ "مقر النجف" التابع للحرس الثوري في بيان إن قواته، وعبر الرصد الاستخباراتي الدقيق، ترقبت وتعقبت "جماعة إرهابية داعشية تتكون من 21 شخصا تسللت إلى داخل حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفا أنه "وفي نهاية المطاف تم الاشتباك معها صبيحة اليوم السبت".

وأشار البيان إلى أن قواته، وبمساعدة من عناصر أمنية ألقت القبض على معظم أعضاء المجموعة، وأكد أن الاشتباكات لا تزال جارية.

المصدر: إرنا + فارس

رفعت سليمان