واشنطن وسيئول تشددان الخناق على بيونغ يانغ

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستستمران بتشديد الخناق على كوريا الشمالية حتى تتخلى عن برنامجها النووي.

وقال ماتيس خلال اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو في مقر قيادة الهادي الأمريكية أو "باكوم" في هونولولو: "كدولتين محبتين للسلام، فإن الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ترحبان بالحوار بشأن الألعاب الأولمبية (...) وفي الوقت نفسه نبقى ثابتين في حملة الضغط الاقتصادية الدولية لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

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وأضاف أن: "الدبلوماسية يجب أن تعيد المنطق إلى خطاب كيم (كيم جونغ أون) الطائش واستفزازاته الخطيرة"، محذرا من أن الحوار حول الألعاب الأولمبية، وفترة الهدوء في الروابط الكورية التي ترافقه، لا تحل المشاكل العالقة.

وأكد أن: "نظام كيم تهديد للعالم بأكمله، وردنا على هذا التهديد يبقى دبلوماسيا أولا مدعوما بالخيارات العسكرية المتاحة، لإيصال رسالة بأن دبلوماسيينا يتكلمون من موقع قوة".

واتفقت الكوريتان كبادرة طيبة في وقت سابق من الشهر الجاري على مشاركة رياضيين من كوريا الشمالية في ألعاب بيونغ تشانغ، التي تجري في الجنوب الشهر المقبل، وأن يشاركا بفريق نسائي موحد لمنافسات الهوكي على الجليد، وأن يسيرا تحت علم واحد في مراسم الافتتاح.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا