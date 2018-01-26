ترامب يوجه "تحيات حارة" لقادة أفارقة بعد تصريحاته "المسيئة"

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الرواندي بول كاغامي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي أن ينقل "تحيات حارة" إلى القادة الأفارقة الذين استنكروا التصريحات المهينة بحق دولهم.

وقال الرئيس الأمريكي لنظيره الرواندي بعد لقاء ثنائي في المنتدى "أعرف أنك ستترأس اجتماعك الأول قريبا.. رجاء أن تنقل تحياتي الحارة".

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والتقى ترامب الرئيس كاغامي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث قال عدد من قادة الأعمال الافارقة أنهم يعتزمون مقاطعة خطاب ترامب الذي اختتم أعمال المنتدى يوم الجمعة.

وتجاهل الرئيس الأمريكي أسئلة وجهها صحافيون بشأن تصريحات نسبت إليه في وقت سابق هذا الشهر مهينة بحق دول إفريقية وصفها "بالحثالة" خلال اجتماع مع قادة الكونغرس حول الهجرة.

وأثارت تصريحاته غضبا في أنحاء العالم ودفعت بالعديد من الحكومات الإفريقية إلى طلب توضيحات من السفراء الأمريكيين لديها.

كما طالب الاتحاد الافريقي باعتذار، رغم نفي ترامب أن يكون قد أدلى بتلك التصريحات التي نقلها نواب أمريكيون حضروا الاجتماع.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي